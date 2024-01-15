Van\'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 7 Tutuklama

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 8-14 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.