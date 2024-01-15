 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 7 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 7 Tutuklama

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 15 zanlıdan 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Van\'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 7 Tutuklama
15.01.2024 - 10:05,  Güncelleme: 10:07
Abone Ol

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 8-14 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Göçmen, Van, Göçmen Kaçakçılığı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 7 Tutuklama - Son Dakika


10:45
Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30
Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
10:18
Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı
10:14
'Beni depoya kapattılar' diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı "Beni depoya kapattılar" diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı
10:12
13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı 13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı
10:02
Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı
09:55
Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi? Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?

Son Dakika
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25 Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
10:18 Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı
10:12 13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı
10:14 "Beni depoya kapattılar" diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı
10:02 Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı
09:55 Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?
09:54 MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü
09:31 Ayasofya Camii'nde yeni dönem bugün başlıyor! Turistlerden 25 euro alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 11:04:08. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 7 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement