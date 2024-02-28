Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda tutuklama - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda tutuklama

Van\'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda tutuklama

Van'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Operasyonda tırda saklanan düzensiz göçmenler yakalandı ve bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

28.02.2024 13:43  Güncelleme: 13:46
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Van'da, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda dün Tuşba ilçesinden Erciş istikametine giden tırı durduran ekipler, yaptıkları aramada karton kutuların arkasında saklanan düzensiz göçmenleri yakaladı, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

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