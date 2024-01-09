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Van'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı hasta ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü - Son Dakika
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Van'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı hasta ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 72 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İlçede yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesi gerektiği belirlendi. Sağlık Bakanlığı'ndan istenen ambulans helikopter, hastayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırarak tedaviye alınmasını sağladı.

Van\'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı hasta ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü
09.01.2024 - 15:14,
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VAN'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 72 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İlçede göğüs ağrısı şikayeti ile Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne başvuran hastaya ilk müdahalesi yapıldı. Ancak doktorlar hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'a gönderilmesi gerektiğini hastane yetkililerine bildirdi. Hastane yetkilileri de İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hastanın sevk edilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istedi. Bakanlığa ait ambulans helikopter, hastayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırarak tedaviye alınmasını sağladı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Van'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı hasta ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı hasta ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü - Son Dakika
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