Van\'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı hasta ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 72 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İlçede göğüs ağrısı şikayeti ile Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne başvuran hastaya ilk müdahalesi yapıldı. Ancak doktorlar hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'a gönderilmesi gerektiğini hastane yetkililerine bildirdi. Hastane yetkilileri de İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hastanın sevk edilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istedi. Bakanlığa ait ambulans helikopter, hastayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırarak tedaviye alınmasını sağladı.