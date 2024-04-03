Van\'da Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları 15 Gün Süreyle Yasaklandı

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 3 Nisan'dan geçerli, 17 Nisan da dahil olmak üzere 15 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının yasaklandığı belirtildi.
Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasakladığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel ya da toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, başta yukarıda belirtilen paylaşımlarda bahsedilen konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylemlere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıslar ve grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi hususunda Valilik makamınca karar alınmıştır."
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada da "Van Valiliğince, Van ili coğrafi sınırları içinde 3 Nisan tarihinden geçerli 17 Nisan tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süreyle tüm etkinlikler yasaklanmış ve bu etkinliklere katılımları engellemek amacıyla il dışından giriş çıkışlara izin verilmeyeceği belirtilmiştir. İlimizden Van ili ve ilçelerine seyahat edecek vatandaşlarımızın yasaklama kararına uygun hareket etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Van'da Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları 15 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları, cenazelerin kimlik tespitinin ardından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alıyor. Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi İdris Güven, yangında ölen Muhammet Ali Yıldırım'ın yakını olduğunu belirterek, cenazenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Kastamonu'ya götürüleceğini söyledi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde oyların yeniden sayılmasına yönelik itiraz gerçekleştirdiklerini belirtti. Ancak Ümraniye'de itirazlarının reddedildiğini ve burada çifte standart olduğunu ifade etti. Çelik, Gaziosmanpaşa'da ise oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini söyledi. Çelik, partililere sükunetle görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye başkanlığı kutlamaları sonrası, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz sonucu Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın başkanlığının iptal edilmesini bahane eden terör örgütü PKK/KCK yandaşları taşkınlık çıkardı. Göstericiler, bariyerlerle yolları kapatarak terör örgütü lehine sloganlar attı. Polisin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'u tehdit ettiğini iddia etti. Özbek, bu tehdidin cezasız kalmaması için cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.
Karabük'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan çiftten, 58 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, tüfekle çifte ateş etti. Polis ekipleri saldırganı evinde yakaladı.
Kocaeli'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Operasyon sonucunda yakalanan şahıs, Emniyet tarafından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına tepki göstererek, şampiyonlukların tehditle değil mertçe mücadeleyle kazanıldığını belirtti. Özbek, ülke huzurunu tehdit eden bu tür konuşmaların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.
NEW Birleşmiş Milletler (BM) ve bazı üye ülkeler, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısını kınarken, ABD, İran'ı İsrail ve ABD'nin tesislerini hedef almakla suçladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?