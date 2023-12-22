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Van'da Gösteri Yürüyüşü ve Açık Hava Toplantıları Yasaklandı - Son Dakika
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Van'da Gösteri Yürüyüşü ve Açık Hava Toplantıları Yasaklandı

Van'da, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesi amacıyla gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2 gün süreyle yasaklandı.

Van\'da Gösteri Yürüyüşü ve Açık Hava Toplantıları Yasaklandı
22.12.2023 - 19:41,
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Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Van ili coğrafi sınırları içinde 23 Aralık 2023'ten geçerli 24 Aralık 2023 de dahil olmak üzere 2 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine istinaden, yine Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da Gösteri Yürüyüşü ve Açık Hava Toplantıları Yasaklandı - Son Dakika
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