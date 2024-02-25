Van'da güvenlik korucuları çığda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Van'da güvenlik korucuları çığda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

Van\'da güvenlik korucuları çığda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde AFAD tarafından verilen eğitim sonrası güvenlik korucuları çığda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. 50 güvenlik korucusuna verilen eğitimle çığ olaylarına hızlı müdahale sağlanması amaçlanıyor. Tatbikatta güvenlik korucuları, senaryo gereği çığ altında kalan 2 kişiyi aradı ve kısa sürede yaralıları sağlık ekiplerine ulaştırdı. AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, ekiplerin afetlere hazır hale getirildiğini belirtti.

25.02.2024 14:47  Güncelleme: 14:51
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde güvenlik korucuları, aldıkları eğitimin ardından çığda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van İl Müdürlüğü, yaşanabilecek çığ olaylarına kısa sürede müdahale edilmesini sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçedeki 50 güvenlik korucusuna çığda arama kurtarma eğitimi veren AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, 5 gün teorik ve uygulamalı eğitimin ardından arama kurtarma tatbikatı yaptı.

Güvenlik korucuları, kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu Subaşı mevkisinde, senaryo gereği çığ altında kalan 2 kişiyi aradı.

Kısa sürede yaralıların yerini tespit ederek kar altından çıkaran güvenlik korucuları, güvenli şekilde sağlık ekiplerine ulaştırılmalarını sağladı.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, Bahçesaray'da 50 güvenlik korucusuna yönelik eğitim programı düzenlendiklerini söyledi.

Tatbikattla da ekipleri afetlere hazır hale getirdiklerini belirten Ulutaş, şunları kaydetti:

"Çığ eğitimi alan güvenlik korucularımız bundan sonraki olaylara müdahale edebilecek, uzman ekiplere yardımcı olabilecek. Tatbikatlarda ekiplerimiz hızlı bir şekilde geldikleri çığ yatağında başka çığ riskinin olup olmadığını tespit ediyor. Alanda bayraklama yöntemini uyguluyor ardından da gözle arama, fiziki arama ve cihazla arama tarama yapıyor. En çok sıkıntı yaşadığımız yer Bahçesaray ilçesi. Merkezden olay bölgesine gidene kadar olay yeri yönetimini sağlayacak ekiplerimizi oluşturduk. Güvenlik korucularımız ilk müdahaleyi çok rahat yapabilecek."

Kaynak: AA

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