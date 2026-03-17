Van\'da İftar Buluşması

17.03.2026 12:49
Necdet Takva, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi, gündemi ve ekonomik durumu değerlendirdi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, basın mensuplarıyla iftarda buluştu.

İftar sonrası konferans salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Takva, gündemi değerlendirdi.

Her yıl nevruz ve Ramazan Bayramı tatilini Türkiye'de geçirmeyi tercih eden İranlı turistler için düzenlenen alış veriş festivaline değinen Takva, önceki yıllarda festivalin kent ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

İsrail ve ABD'nin, İran'a yönelik saldırıları ile bölgede yaşanan çatışma ortamının sınır ticareti ve ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Takva, bu yıl savaş nedeniyle konser ve diğer etkinliklerin yapılmayacağını ifade etti.

Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerini aktaran Takva, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Advertisement
