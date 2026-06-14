Van\'da İki Gönüllü Kan Bağışçısı

Van'da biri esnaf, diğeri Kızılay çalışanı iki gönüllü, yıllardır yaptıkları düzenli kan ve kök hücre bağışlarıyla birçok hastanın tedavisine katkı sundu.

İpekyolu ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki esnaf Vedat Yarımbatman, 21 yılda 85 kez kan bağışında bulunarak kentte en çok bağış yapan kişi konumunda bulunuyor.

Aynı zamanda kök hücre bağışçısı da olan Yarımbatman, yıllardır sürdürdüğü bağış alışkanlığını bir yaşam biçimine dönüştürerek tedavi gören hastalara da umut oluyor.

Kızılay bünyesinde 18 yıldır görev yapan iki çocuk babası flebotomist (kan alma uzmanı) Uğur Şekerbulak ise mesleğinin yanı sıra gönüllü bağışçı kimliğiyle öne çıkıyor.

Kan alma aracında ve sabit kan bağış merkezinde görevli Şekerbulak, bir yandan gönüllülerin kanlarını alırken bir yandan da düzenli olarak kan ve kök hücre bağışında bulunuyor.

Bugüne kadar 60 kez kan bağışında bulunan Şekerbulak, bu duyarlılığıyla hem çalışma arkadaşlarına hem de vatandaşlara örnek oluyor.

Düzenli bağışlarıyla çok sayıda hastanın tedavisine katkı sağlayan iki gönüllü, çevrelerindeki insanları da yönlendirerek toplumda kan bağışı bilincinin yaygınlaşmasına öncülük ediyor.

Yarımbatman ve Şekerbulak, yaptıkları bağışlar dolayısıyla Kızılay tarafından düzenli bağışçıları teşvik etmek amacıyla uygulanan ödül sistemi kapsamında bronz, gümüş ve altın madalyanın yanı sıra plaket almaya hak kazandı.

"10 arkadaşımı da bu konuda teşvik ettim"

Yarımbatman, AA muhabirine, kan bağışının hem sağlık açısından fayda sağladığını hem de ihtiyaç sahibi hastalara umut olduğunu söyledi.

Bağışladığı kanın bir hastaya ulaşmasının kendisine büyük bir manevi mutluluk verdiğini belirten Yarımbatman, kan bağışında bulunanlar adına doğaya fidan dikilmesinin de bağışçıları teşvik ettiğini dile getirdi.

İnsan hayatına dokunmanın kendisi için ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu anlatan Yarımbatman, şunları kaydetti:

"İnsan hayatına dokunduğumuz ve insanlara fayda sağladığımız için bunun ayrı bir manevi hazzı var. Şu ana kadar 85'inci bağışımı gerçekleştirdim. Sağlığım elverdiği sürece bağış yapmaya devam edeceğim. Sağlığı yerinde olan tüm vatandaşlarımızı kan bağışçısı olmaya davet ediyorum çünkü kana her zaman ihtiyaç duyuluyor. Bugün bağış yapıyorsak, yarın bizim de kana ihtiyacımız olabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca üç ayda bir düzenli olarak kan bağışında bulunuyoruz. 10 arkadaşımı da bu konuda teşvik ettim. Onlar da düzenli olarak kan bağışçısı olmaya devam ediyor. Sağlıkları elverdiği sürece bağış yapıyorlar."

"Aile içinde de bu bilinci oluşturuyoruz"

Gönüllü bağışçı Şekerbulak ise özellikle "Kanınız bir hastaya ulaştı, üç hayat kurtardınız." mesajını aldığında çok sevindiğini dile getirdi.

Kan vermenin insanı vicdanen çok rahatlattığını, aynı zamanda mutluluk verdiğini belirten Şekerbulak, "Şu ana kadar 60 bağış yaptım. Belki binlerce insanın hayatına dokundum. Benim kanım bir şekilde başka insanların damarlarında dolaşıyor. Bu duygu insana yetiyor. Bu yüzden çevremi de teşvik ediyorum." dedi.

Kan bağışçılarına verilen ödüllerin kendilerini onurlandırdığını ifade eden Şekerbulak, şöyle konuştu:

"Bu da çevrede bir farkındalık oluşturuyor. İnsanlar 'Ne güzel bir şey yapıyor, hayat kurtarıyor' diyor. Şu an tüm ödülleri aldım. Evde çocuklarım sürekli merak ediyor. Çocuklarıma 'Hasta insanlara kan verdim, hayat kurtardım. Siz de 18 yaşına geldiğinizde bağış yapabilirsiniz' diyorum. Aile içinde de bu bilinci oluşturuyoruz. Çocuklarım şimdiden Kızılay'ı tanıyor. İki erkek çocuğum var. Onların da tam bir Kızılaycı olacağına inanıyorum."