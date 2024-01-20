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Van'da İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan 86 imam AFAD gönüllüsü oldu - Son Dakika
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Van'da İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan 86 imam AFAD gönüllüsü oldu

Van'da İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan 86 imam, AFAD İl Müdürlüğünde teorik ve uygulamalı eğitimlere katılarak 'AFAD gönüllüsü' oldu. İmamlar, doğal afetlere ve olaylara daha hızlı müdahale edebilmek için eğitim aldı ve çevrelerindeki kişileri yönlendirerek ekiplerin olay yerine daha hızlı ulaşmasına yardımcı olacak. AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, yıl sonuna kadar 500 imama daha eğitim vermek istediklerini belirtti.

Van\'da İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan 86 imam AFAD gönüllüsü oldu
20.01.2024 - 12:11,
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Van'da İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan 86 imam, AFAD İl Müdürlüğünde teorik ve uygulamalı eğitimlere katılarak "AFAD gönüllüsü" oldu.

Van'da okul ve kurumlarda düzenledikleri eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle afetler konusunda farkındalığı artırmaya çalışan AFAD İl Müdürlüğü, "İmamlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor" projesini başlattı.

Görev yaptıkları yerlerde yaşanabilecek doğal afetlere ve olaylara daha hızlı müdahale edilmesi amacıyla projeye dahil edilen imamlar, AFAD görevlileri tarafından 8 günlük teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuldu.

AFAD yerleşkesinde hafif arama kurtarma, enkazdan yaralı taşıma teknikleri, çadır kurma, dağcılık, malzeme kullanımı ve bakımı konusunda eğitim alan imamlar, ekiplerle birlikte tatbikat yaparak öğrendiklerini pratiğe dökme imkanı da buldu.

Eğitimlerini tamamlayan 86 imam, çığ, sel, deprem gibi acil durumlara hem olaylara kısa sürede daha profesyonelce müdahale edilmesini sağlayacak hem de çevrelerindeki kişileri yönlendirerek ekiplerin olay yerine yetişmesine kadar geçen sürenin daha verimli değerlendirilmesine öncülük edecek.

"Yıl sonuna kadar 500 imama daha eğitim vermek istiyoruz"

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA muhabirine, eğitim alan imamların acil durumlarda sahada aktif olarak görev yapmalarını planladıklarını söyledi.

Afet gönüllülük sisteminin yıl boyunca devam ettiğini belirten Ulutaş, "İlimizde 86 imama AFAD gönüllülük sistemi kapsamında eğitim verdik, yıl sonuna kadar 500 imama daha eğitim vermek istiyoruz." dedi.

Eğitimlerin önemine değinen Ulutaş, "Eğitimlerimiz devam ediyor. Afet ve acil durumlarda, verdiğimiz eğitimler sayesinde imamlar, profesyonel ekiplere destek amaçlı sahada görev alabilecek. Hafif arama kurtarma eğitimleri, enkazdan yaralı taşıma teknikleri, çadır kurma, malzeme kullanımı ve bakımı konusunda aldıkları eğitimler çok önemli. Muhtarlara da eğitim vererek sisteme dahil etmek istiyoruz." diye konuştu.

AFAD arama kurtarma teknisyeni Sıracettin Bayram, riskli bir bölgede yaşadıklarını ve her zaman bu risklere hazır olmaları gerektiğini ifade etti.

Tüm kesimlere verdikleri afet farkındalık eğitimlerinin devam ettiğini dile getiren Bayram, şunları aktardı:

"Kurumumuzda eğitim alan imamların büyük bölümü kırsalda görev yapıyor. Kırsalda oluşabilecek afete bizden önce ulaşma şansları daha yüksek. Bu nedenle aldıkları eğitimler sayesinde ilk müdahaleyi gerçekleştirebilecek ve bize zaman kazandıracaklar. Bu tarz birçok planlamamız var. Saha tatbikatlarımıza devam ediyoruz."

"Daha önce nasıl hareket edeceğimiz konusunda bir fikrimiz yoktu"

Özalp ilçesinde görev yapan imam Kurban Keskin, AFAD eğitimlerini bütün vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların alması gerektiğini vurguladı.

Van'da büyük yıkıma neden olan 7,2 büyüklüğündeki depremi yaşadığını anlatan Keskin, şunları anlattı:

"O zaman depremde ne yapacağımızı bilmiyorduk. Evimizde ve sokakta nasıl hareket edeceğimiz, nasıl koordine olacağımız konusunda bir fikrimiz yoktu. 6 Şubat depreminde Hatay'da görev aldım. O esnada birçok vatandaşımız ne yapacağını bilmiyordu. 6 Şubat depreminden sonra AFAD'ın çalışmalarını gördüm ve 'Neden eğitim almıyorum?' diye düşündüm. Aldığımız eğitimler sayesinde en basitinden düdüğün 3 kere çalması durumunda enkazdan uzaklaşılması gerektiğini öğrendik."

Aldıkları eğitimin imamlar için önemli olduğunu belirten Keskin, "Kırsal bölgelerde vatandaşların bilgilendirilmesi için bu eğitim çok önemliydi. Aldığımız eğitimler sayesinde cemaati bilinçlendirebiliriz. Bir afet olduğu zaman veya bir çoban düştüğü zaman onu nasıl kurtaracağımızı bilmiyorduk. Aldığımız eğitim sayesinde öğrendik. Bir olay yaşandığında AFAD ekipleri gelene kadar imamlar ilk müdahaleyi yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Van İl Müftülüğünde vaiz olarak görev yapan ve eğitimlere gönüllü olarak katılan Elem Yıldız, 6 Şubat depreminden sonra eğitim almaya karar verdiğini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da bir hafta görevli olarak çalıştığını belirten Yıldız, "Depremden 1 gün sonra çalışma arkadaşlarımla yola çıktık. Halkımız için çok üzücü bir durumdu. Manzarayı gördüğümde çok üzüldüm, keşke eğitim alsaydım diye düşündüm. Burada profesyonel ekiplerden eğitim aldık, çok güzel bilgiler öğrendik. Ülkemizin deprem ülkesi olduğunu unutmamalıyız, bu yüzden bu eğitimler çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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