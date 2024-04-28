Van\'da İŞKUR İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Van'da Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, toplantı, Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı başkanlığında Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonunda düzenlendi.

İŞKUR İl Müdürü Ali Aslan, kurumun faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali ÇINAR ise bu yılın eğitim planı, engelli ve eski hükümlü proje başvuruları, çalışma hayatı ile ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunum yaptı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürlerinden Mehmet Nuri Elçi'nin 2024-2025 eğitim öğretim döneminde açılacak alan, dal ve bölümler hakkında bilgi vermesiyle tamamlanan toplantıya, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve ilgili kurum müdürleri katıldı.