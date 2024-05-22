Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor

Van\'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor

Van'da İpekyolu Belediyesi önünde çadır kuran işçiler, işlerine geri dönene kadar eylemlerine devam ediyor. Hak-İş Sendikası İl Başkanı Fatih Akdeniz, işçilerin hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldığını belirterek müzakere çağrısı yaptı. İşten çıkarılan bir işçi ise ailesinin sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve hakkını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

22.05.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da, işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesi önüne çadır kuran, "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "İşçi, sendika omuz omuza", "Ekmeğimizi geri istiyoruz", "İş, aş, ekmek" ve "Davamız ekmek davasıdır" yazılı dövizler açan işçiler, bekleyişlerini sürdürüyor.

Hak-İş Sendikası İl Başkanı Fatih Akdeniz, günlerder nöbette olduklarını, işçilerin mağduriyeti giderilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

İşçilerin hukuksuz bir şekilde işinden çıkarıldığını belirten Akdeniz, " 1 Mayıs'tan hemen sonra işçilerimize kısa mesaj yoluyla işten çıkarıldıkları bilgisi verdi. 20 gündür direnişimiz devam ediyor. Mağdur olan, ekmeğe ihtiyacı olan insanlar var." dedi.

Müzakere çağrısı yapan Akdeniz, "Burada işverenlerle oturup konuşalım, tartışalım. İşine geri dönmek için insanlar yağmurda, soğukta ve güneşin altında bekliyor. Sonuç olarak hepsi bir aile geçindiriyor. Biz sendika olarak görevimizi yapıyoruz, üyelerimizin hakkını savunuyoruz. Bir daha müzakere çağrısı yapıyoruz. Bizlerle konuşana kadar eyleme devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın mağduriyeti giderilinceye kadar buradayız." diye konuştu.

İşten çıkarılan Leyla Toğuç ise "2 çocuk annesiyim. Kızımın bacağında tümör var ve ameliyat olması gerekiyor. Diğer çocuğumun da işitme problemi var. Ben bu işe para vererek ya da torpille girmedim fakat bir mesajla işten çıkarıldım. Kiramı ödemekte dahi zorlanıyorum. 1 haftadır buradayım ve hakkımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fatih Akdeniz, İpekyolu, Sendika, Akdeniz, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul’da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul'da oynanacak
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:19 Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt’teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti
12:08 Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:58 TBMM’de tasarruf uygulamaları devrede Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak TBMM'de tasarruf uygulamaları devrede! Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 14:54:32. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement