Van'da İşten Çıkarılan İşçiler Kurban Bayramı'nı Buruk Geçiriyor - Son Dakika
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Van'da İşten Çıkarılan İşçiler Kurban Bayramı'nı Buruk Geçiriyor

07.06.2025 23:17
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Van'da işten çıkarılan ve yaklaşık 400 gündür protestolarına devam eden işçiler, Kurban Bayramı'nı buruk bir şekilde karşılıyor. Maddi zorluklar nedeniyle bayram alışverişi yapamayan işçiler, yetkililerden çözüm bekliyor.

Van'da işten çıkarılan işçiler: "Bayram şekeri alamayacak duruma geldik"

VAN - Van'da DEM Partili belediyeler tarafından işine son verilen ve yaklaşık 400 gündür protestolarına devam eden işçiler, Kurban Bayramı'nı da buruk karşıladı.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi ile diğer ilçe belediyelerden 1 Mayıs 2024 yılı İşçi Bayramı'nda çok sayıda işçinin iş akdine son verilmişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerine aylardır devam ediyor. Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve Gevaş Belediyesinde işlerine son verilen işçilerle birlikte şu ana kadar 817 civarında işçinin iş akdine son verildiği bildirildi. Maddi zorluklar nedeniyle Kurban Bayramı için de alışveriş yapamadıklarını ifade eden işçiler, bayramı buruk geçireceklerini dile getirdi. İşlerine geri dönmek isteyen işçiler, yetkililerden bir çözüm bekliyor.

"Nice bayramlar geldi geçti"

Konuya ilişkin konuşan Hizmet-İş Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, bir bayramı daha hüzünlü geçirdiklerini belirtti. Haksız yere işinden edilen üyelerinin bu bayramda da mağdur olduklarını ifade eden Başkan Akdeniz, "Evlerine, çoluk çocuklarına elleri boş dönecekler. Van'da yaklaşık 400 gündür eylemimiz devam ediyor. Bu 400 gün içinde nice bayramlar geldi geçti, okullar açıldı, şimdi okullar kapanacak; ama bu insanların ailesi, çocukları hala mağdur. Eylemimize devam edeceğiz. Nereye kadar giderse gitsin, 400 gün geçti, bir 400 gün daha geçse bu eylem burada sürecek. Çünkü biz burada haktan bahsediyoruz. Biz burada hakikatten bahsediyoruz" dedi.

"417 dava açtık"

Van genelinde şu ana kadar 817 işçinin işten çıkarıldığını ve bu işçilerden 417 kişinin dava açtığını hatırlatan Akdeniz, "Eyleme katılanların sayısı 200 ile 250 arasında değişiyor. Bugüne kadar herhangi bir kurul oluşturulmadı ve herhangi bir muhatap gelip bu insanların derdini sormadı. Biz derdimizi insanlara tam olarak anlatamıyoruz. Mecliste gündeme getirdik ama herhangi bir dönüş olmadı. Bu bayramda da insanlar mağdur kaldı. Ben buradan herkese sesleniyorum: Bunlar neden mağdur kaldılar? Yüz kızartıcı bir suçları mı var? İşe mi gelmediler? Çalışmadılar mı? Bu insanlar bu bayramı da mağdur geçiriyorlar. Bu bayramda evlerine bırakın kurban kesmeyi; bir şeker, bir kolonya bile alamayacaklar" ifadelerini kullandı.

VASKİ'den işten çıkarılan 3 çocuk annesi Şahnaz Hüma Çırk isimli işçi ise "Evim kira ve 15 bin TL kira ödüyorum ama şu an kiramı ödeyemiyorum. Çocuklarıma bayramda bir tişört bile alamayacak duruma geldim. Bir yıldır burada mücadele ediyoruz ama sesimizi duyan yok. Kimse bizi görmüyor. Tek ricamız: Lütfen sesimizi duysunlar, lütfen bizi görsünler. Bayram kırık ve buruk geçiyor. Çünkü çocuklarımıza bir bayram şekeri bile alamayacak duruma geldik. Bayram bizim için nasıl güzel geçebilir ki?" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van'da İşten Çıkarılan İşçiler Kurban Bayramı'nı Buruk Geçiriyor - Son Dakika

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