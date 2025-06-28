Van'da İşyurtları Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Van'da İşyurtları Fuarı Açıldı

Van\'da İşyurtları Fuarı Açıldı
28.06.2025 17:35
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Van'da düzenlenen fuarda hükümlüler tarafından üretilen ürünler sergilendi. Fuar 2 Temmuz'a kadar sürecek.

Van'da Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı.

Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda ülke genelindeki 64 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü atölyelerinde hükümlüler tarafından yapılan ürünler sergilendi.

Cezaevlerinde yürütülen eğitim ve mesleki üretim faaliyetlerinin tanıtıldığı fuarın açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırgız Türkü çocukların geleneksel halk oyunları gösterisiyle devam eden törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İşyurtları Kurumunun fuarına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Fuarların üretim, alın teri ve meslek edinme konusunda önemli olduğunu ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Bu fuar, ülkenin üretimine katma değer sağlama konusunda çok anlamlı ve önemli bir çalışmadır. Emeği geçen ve meslek edinen hükümlüleri yürekten kutluyorum. Güzel bir etkinlik oldu. Herkesin bir yeteneği var. O anlamda İşyurtları Kurumunun bu fonksiyonunu önemsiyorum, anlamlı buluyorum. Ülkemizin üretimine katkı sağlanması ve insanlarımızın meslek edinmeleri anlamında çok anlamlı bir rolü icra ediyorlar. Vanlı hemşehrilerimizi de fuara davet ediyorum. Onların da bu fuarı görmelerini temenni ediyorum."

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise üretimin önemine vurgu yaparak, "Üretim toplumun her katmanında olmalı. Kurumun yaptığı bu güzel çalışmadan büyük bir memnuniyet duydum. Biz üreterek kendimize yetiyoruz, buradaki çalışmayı da bu konuda önemli bir aşama olarak görüyorum. Geçmişte annelerimizin, ablalarımızın parmaklarında yüzük, babalarımızın, dedelerimizin saat kılıfı veya saat zinciri olarak kullanılan gümüş ve gümüşçülük şu anda Van'da hem kapalı hem açık cezaevinde çok önemli bir iş sektörü haline gelmiştir. Dolayısıyla Türkiye'nin neredeyse her hücresinde üretim yapıyoruz." diye konuştu.

"Alanda gördüğünüz ürünlerin tamamı hükümlüler tarafından üretilmiştir"

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci de fuarın, üretim faaliyetlerinin toplumla buluştuğu ve sosyal sorumluluk değerlerinin görünür kılındığı önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Üretim gücü ve nitelikli insan kaynakları için önemli bir adım attıklarını belirten Gezginci, şöyle konuştu:

"Kurumumuz, Adalet Bakanlığımıza bağlı özel bütçeli yapı işçisi ile hükümlü ve tutuklulara mesleki beceriler kazandırmak, üretim sürecinde aktif katılımlarını sağlamak ve onları topluma yeniden kazandırmak için yoğun çaba göstermektedir. Bugün ülkemizin dört bir yanına yayılmış 372 işyurdu müdürlüğümüz ile geniş ve etkin bir teşkilat yapısına sahibiz. Mobilya ve tefrişat alanında 55, metal işleri alanında 78, gıda ürünleri alanında 123, tarım alanında 113 ve hayvancılık alanında 20 farklı iş yöneticimizde üretim faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Van'da ilk kez gerçekleştireceğimiz bu fuarda ülkemizin farklı bölgelerinden 64 iş yurdu müdürlüğümüzün hazırladığı ürünleri halkımıza sunuyoruz. Bu alanda gördüğünüz ürünlerin tamamı ceza infaz kurumlarımızda bulunan hükümler tarafından üretilmiştir."

Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ise en önemli amaçlarından birinin hükümlülerin topluma kazandırılması olduğunu belirterek, "Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Başkanlığımız, çeşitli iş kollarında hükümlü arkadaşlarımıza çalışma fırsatı sunmaktadır. Yine bu kapsamda, hükümlü arkadaşlarımız belirli bir meslek edinerek kendilerini yeniden hayata hazırlama ve hayatlarını inşa etme fırsatı bulmaktadırlar." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılan stantları gezdi, yapılan ürünler hakkında bilgi aldı.

2 Temmuz'a kadar sürecek fuarın açılış törenine Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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