Van'da İşyurtları Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Van'da İşyurtları Fuarı Açıldı

28.06.2025 18:43
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Ceza infaz kurumlarının ürettiği ürünler sergilenen fuar, 2 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

ADALET Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı' Van'da ziyarete açıldı. Ceza infaz kurumları bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurdu atölyelerinde üretilen yüzlerce çeşit ürünün yer aldığı fuar, 2 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Van Kent Meydanı'ndaki fuar açılışına, Van Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve davetliler katıldı. Türkiye genelinden 64 Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğünün katıldığı fuarda, hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurdu atölyelerinde üretilen yüzlerce çeşit ürün sergilenip satışa sunuluyor. Fuarda, gıdadan tekstile, gümüş işlemeciliğinden ahşap hediyelik eşyalara, mobilyadan deri ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Fuarın açılışında Kırgızlar yöresel danslarını sergiledi.

Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İş Yurtları Kurumu'nun el sanatları fuarına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bu tür fuarları üretim, alın teri ve meslek edinme konusunda değerli bulduğunu söyledi. Vali Balcı, "Bu fuar, ülkenin üretimine katma değer sağlama konusunda çok anlamlı ve önemli bir çalışmadır. Ben bu vesileyle İşyurtları Kurumu Başkanımızı, ekip arkadaşlarını, İş Yurtları Kurumlarından müdürlerini, ustalarını ve bu konuda çalışan, meslek edinen mahkumlara yürekten teşekkür ediyorum. Bu fuara ev sahipliği yapan Van Cumhuriyet Başsavcılığımıza, ekip arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum " dedi.

İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci ise yalnızca bir fuarın açılışını gerçekleştirmediklerini belirterek, "Aynı zamanda üretim gücümüzü nitelikli insan kaynaklarımızın potansiyelini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize olan bağlılığımızı ortaya koyan önemli bir adım daha atıyoruz. Bu fuar ceza infaz kurumlarımızda yürütülen üretim faaliyetlerinin toplumla buluştuğu toplumsal farkındalık, mesleki eğitim, sosyal sorumluluk değerlerinin görünür kılındığı önemli bir organizasyondur. İşyurtları Kurumu, Adalet Bakanlığımıza bağlı özel bütçeli yapısı ile hükümlü ve tutuklulara mesleki beceriler kazandırmak, üretim sürecinde aktif katılımlarını sağlamak ve onları topluma yeniden kazandırmak için yoğun çaba göstermektedir. Bugün ülkemizin dört bir yanında yayılmış 372 iş yurdu müdürlüğümüz ile geniş ve etkin bir teşkilat yapısına sahibiz. Mobilya ve tefrişat alanında 55, metal işleri alanında 78, gıda ürünleri alanında 123, tarım alanında 113 ve hayvancılık alanında 20 farklı işyurdu müdürlüğümüzde üretim faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz." diye konuştu.

Van Başsavcısı Harun Karahan ise ceza infaz yasaların birincil amacının, hükümlülerin topluma kazandırılması olduğuna dikkat çekerek "Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Başkanlığımız, çeşitli iş kollarında hükümlü arkadaşlarımıza çalışma fırsatı sunmaktadır. Yine bu kapsamda, hükümlü arkadaşlarımız belirli bir meslek edinerek, kendilerini yeniden hayata hazırlama ve hayatlarını inşa etme fırsatı bulmaktadırlar. Bu vesileyle, onların topluma entegrasyonları kolaylaştırılmakta ve sağlanmaktadır. Bu fuarda gördüğünüz tüm ürünler, hükümlü arkadaşlarımızın el emeği ve göz nuruyla ortaya çıkmış eserlerden oluşmaktadır. Bizler buradan, tüm hükümlü arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Adalet Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Üretim, Eğitim, Yaşam, Van, Son Dakika

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