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Van'da jandarma ekipleri 69 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Van'da jandarma ekipleri 69 şüpheliyi yakaladı

Van'da gerçekleştirilen jandarma uygulamalarında, farklı suçlardan arama kararı bulunan 69 şüpheliden 14'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 1607 uygulamada, 102 bin 311 kişi ve 204 bin 638 aracın sorgulaması gerçekleştirildi.

Van\'da jandarma ekipleri 69 şüpheliyi yakaladı
11.12.2023 - 17:01,
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Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 69 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 1607 uygulamada, 102 bin 311 kişi ve 204 bin 638 aracın sorgulaması yapıldı.

Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 69 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da jandarma ekipleri 69 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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