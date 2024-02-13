Van'da jandarma ekipleri 8 bin 583 öğrenciye trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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Van'da jandarma ekipleri 8 bin 583 öğrenciye trafik eğitimi verdi

Van\'da jandarma ekipleri 8 bin 583 öğrenciye trafik eğitimi verdi

Van'da trafik bilincinin artırılması amacıyla geçen yıl Jandarma ekipleri tarafından 8 bin 583 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Ekipler, kent genelinde okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelip eğitim faaliyetleri düzenledi. Ayrıca, 8 bin 235 okul servisi denetlendi ve 4 bin 676 servis şoförü trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi. Sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıtılarak emniyet kemeri takmanın önemi, kış lastiği zorunluluğu ve alkollü araç kullanmanın zararları anlatıldı. Sürücüler ve öğrenciler, jandarma ekiplerine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

13.02.2024 10:25
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Van'da jandarma ekipleri, trafik bilincinin artırılması amacıyla geçen yıl 8 bin 583 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte can ve mal kaybının önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Kentte trafik bilincinin artırılmasına yönelik çalışma yürüten ekipler, sık sık okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor, eğitim faaliyetleri düzenliyor.

Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında geçen yıl kent merkezi ve kırsal mahallelerde 8 bin 583 öğrenciye trafik eğitimi veren ekipler, il genelinde 8 bin 235 okul servisini denetledi, 4 bin 676 servis şoförünü trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.

Sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşür dağıtan ekipler, denetimlerde emniyet kemeri takmanın önemi, kış lastiği zorunluluğu ve alkollü araç kullanmanın zararlarını anlattı.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılmasına yönelik çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler ve öğrenciler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Jandarma, Van, Güvenlik, Trafik, Spor, Güncel, Son Dakika

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