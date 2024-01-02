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Van'da Jandarma Ekipleri Tarafından 74 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Van'da Jandarma Ekipleri Tarafından 74 Kişi Yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen jandarma uygulamalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan arandığı tespit edilen 74 kişi yakalandı. Bu kişilerden 16'sı tutuklandı.

Van\'da Jandarma Ekipleri Tarafından 74 Kişi Yakalandı
02.01.2024 - 17:13,
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Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan arandığı tespit edilen 74 kişi yakalandı, 16'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 25-31 Aralık 2023'te yapılan uygulamalarda, 103 bin 165 kişi ve 117 bin 225 aracın sorgulaması yapıldı.

Bu çalışmalar sırasında farkı suçlardan haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 74 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 16'sı tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da Jandarma Ekipleri Tarafından 74 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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