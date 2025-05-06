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Van'da Kaçak İçi Kefali Denetimi

Van\'da Kaçak İçi Kefali Denetimi

Van'da yapılan denetimlerde 5.650 kg inci kefali ele geçirildi, kaçak avcılara toplam 327 bin TL ceza.

06.05.2025 12:15
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VAN'ın Muradiye ve Tuşba ilçelerinde ekiplerin yaptıkları denetimlerde 1 ton 350 kilosu canlı 2,5 ton inci kefali ile 200 metre uzunluğunda manyat ağı ve 1 şişme bot ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, kaçak avcılık yapan sürücüye toplam 59 bin 394 TL idari para cezası verildi, araç ise 15 gün süreyle trafikten menedildi.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz arasında üremek için tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuşba ilçesindeki Karasu Çayı'nda denetimler yaptı. Denetimlerde çayda göle serilmiş halde yaklaşık 200 metre uzunluğunda manyat ağı, 1 şişme bot ve 3 torba içerisinde yaklaşık 150 kilo ölü, 1 ton 350 kilo canlı inci kefali balığına el konuldu. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıkların ise ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edileceği belirtildi.

YOL KONTROLÜNDE ARAÇTA 1 TON ÖLÜ BALIK ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan ekipler Muradiye ilçesinde de denetimlerde bulundu. İlçe Jandarma, İl Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri tarafından Gönderme Mahallesi mevkiinde yapılan yol kontrollerinde durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada araçta bir ton ölü inci kefali ele geçirilip el konuldu. Jandarma ekipleri, '1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu' kapsamında 59 bin 394 TL idari para cezası uygulayarak, aracı trafikten 15 gün süreyle menetti. Ölü balıklar ise imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

AV YASAĞI BAŞLADIĞINDAN BERİ 5 TON 650 KİLO İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İnci kefali av yasağı başladığı 15 Nisan tarihinden bugüne kadar, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ekipleri Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet personelleri ile birlikte yaptıkları denetimlerde 1.750 kilo canlı ve 3.900 kilogram ölü olmak üzere toplam 5.650 kilogram inci kefali balığına el konuldu. Canlı olan balıklar yaşam alanları olan sulara iade edildi. Ayrıca, kaçak avlanan 16 şahsa 327 bin 529 TL idari yaptırım uygulandı. 5.000 metre uzunluğunda ağa, 5 adet şişme bot ve 18 diğer av araçlarına el konuldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz kolluk kuvvetleri ile birlikte 7/24 sahada denetimler yaparak kaçak avcılar ile mücadele etmeye devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA

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