Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Temmuz'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 20 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 2 bin 851 paket kaçak sigara, 2 dedektör, 10 muhtelif kazı malzemesi (kazma, kürek, keser) ve 126 çift ayakkabı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 28 Gözaltı - Son Dakika
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