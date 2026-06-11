Van'da Kadın Kursiyerlerin Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
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Van'da Kadın Kursiyerlerin Ürünleri Sergilendi

11.06.2026 17:31
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Van'daki ADEM kursiyerleri, sergide el emeği ürünlerini tanıttı. Vali Balcı destek sözü verdi.

Van'da 100 Aile Destek Merkezinde (ADEM) eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı ürünler, sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Atatürk Kültür Parkı'ndaki sergide, kadın kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı dekoratif ürünler, nakış, giyim, tablo, vazo ve süs eşyaları yer aldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kursiyerlere teşekkür etti.

Ülke genelinde bulunan 600 ADEM'in 100'ünün Van'da faaliyet gösterdiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bu 100 ADEM, kadına verilen kıymet ve desteğin göstergesidir, kadının aklına, yeteneğine ve üretkenliğine verilen destektir. Kadınlarımızın her zaman yanındayız ve onların destekçisi olmaya devam edeceğiz. 150 bin kadın bu merkezlerden yararlandı. Her yıl ortalama 35 bin kadın ADEM'lerde düzenlenen kurs ve eğitim faaliyetlerine katılıyor. Kadınlar burada mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra hayata dair önemli kazanımlar elde ediyor. Kadının zekasından ve yeteneklerinden yararlanmayan toplum, yarım kalmış bir beden gibidir."

Balcı ve beraberindekiler, daha sonra sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da Kadın Kursiyerlerin Ürünleri Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Uysal Mehmet Uysal:
    güzel haber ama bir taraftan düşünüyorum da ab ülkelerinde böyle kurslar var mı yok mu ama orada kadınlar zaten eğitimli ve iş imkanı bulabiliyo biz hala bu seviyedeyiz yani kurs açıp el emeği ürün satıyoruz ama kız kaynağı olarak neden ülkenin gelişme hızı avrupa'nın yarısı bile değil anlamıyorum yani 0 0 Yanıtla
  • Demet Srdr Demet Srdr:
    yok artık bu söz söyledik daha ne söyleyeceğiz yapılması lazım işte bize söz yetmiş yetmez bu ülkede yapılan işler hep söz konuşu asıl iş yoksul kalan kadın sayısı 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Demircan Hüseyin Demircan:
    vay be bu kadar güzel şey çıkıyo bu kurslardan ya bizim zamanımızda böyle imkanlar yok idi kadınlar da kendi ayakları üzerinde durabilsin çok güzel bi gelişme bu ben gördüğüm zaman sevindim doğrusu 0 0 Yanıtla
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