Van'da Kadın Kursiyerlerin Ürünleri Sergilendi

Mehmet Uysal:

güzel haber ama bir taraftan düşünüyorum da ab ülkelerinde böyle kurslar var mı yok mu ama orada kadınlar zaten eğitimli ve iş imkanı bulabiliyo biz hala bu seviyedeyiz yani kurs açıp el emeği ürün satıyoruz ama kız kaynağı olarak neden ülkenin gelişme hızı avrupa'nın yarısı bile değil anlamıyorum yani