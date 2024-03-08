Van'da kadın sağlık çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü görev başında geçiriyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinin acil servisinde görevli kadın doktor, hemşire, sağlık teknikeri ve paramedikler, merkezdeki diğer sağlık çalışanlarıyla beraber hastaları sağlığına kavuşturmak için çaba harcıyor.
Acil servis doktoru Gülcan Laçin, AA muhabirine, kadınların tarih boyunca mücadelenin, şefkatin ve fedakarlığın sembolü olduğunu söyledi.
Toplumsal yaşamın her yerinde kadının ön planda olduğunu belirten Laçin, şunları kaydetti:
"Acil serviste görev yaptığımız için hastalara ilk müdahaleyi biz yapıyoruz. Gerekli tedavileri hızlıca uygulayarak insanların hayatta kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Mesleğimi seviyorum. İnsanlara yardım etmek, hayatlarına dokunmak güzel bir duygu. Bazen üzücü olaylarla karşılaşabiliyoruz. Kaybettiğimiz hastaların üzüntüsünü yaşıyoruz. Doktor olmak çocukluk hayalimdi. Bunun için çok çalıştım. İsteğimi elde ettim. Herkes çalışarak istediğini elde edebilir. Kadın olmak buna engel değil. 8 Mart'ta da görev başındayız. Tüm kadınların gününü kutluyorum."
"Bizim için vakit çok önemli"
Başhemşire yardımcısı, 3 çocuk annesi Dilek Kılıç ise ailenin temeli olan kadınların gününü kutladı.
İş hayatında ve her yerde kadınların fedakarlıklarıyla öne çıktığını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:
"Mesleğimi çok seviyorum. Her mesleğin zorlukları var ama hastane ortamı çok farklı. Hasta ve yakınlarına manevi olarak da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birçok hastayı ilk yardım müdahalesiyle hayata döndürüyoruz. Bizim için vakit çok önemli. Hastaların yaşama tutunmaları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sağlıkçılar, Kovid-19 salgınında da depremlerde de özveriyle çalıştı."
Paramedik Songül Berge de hastalara ilk müdahaleyi yapan ekipte yer aldıklarını dile getirerek, "İşimiz zor. Evde anne, hastanede sağlıkçıyım. Bir kadın olarak mesleğimi yaptığım için mutluyum. Hayat kurtarmak güzel bir duygu. Hasta yakınlarının üzüntülerini, sevinçlerini biz de yaşıyoruz. Görevimi severek yerine getiriyorum. Ülkemizde kadınların ekonomik özürlülüklerinin olması çok güzel." ifadelerini kullandı.
Sağlık teknikeri Narin Salmaz, hayat ile ölüm arasındaki ince çizgide görev yaptıklarına işaret ederek, "İnsan yaşamına dokunmak güzel bir duygu. Hayatını kurtardığımız hastalar olunca çok mutlu oluyoruz. Ülkemizde her alanda söz sahibi olan kadınları görmek mutluluk verici. Kadınları şiddet olaylarıyla değil, başarı, emek ve güzellikleriyle daha çok analım." dedi.
Hemşire Nagihan Ecer de kadınların istemeleri halinde her şeyin üstesinden gelebileceğini vurguladı.
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