Van'da Kadınlar Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Kadınlar Günü Etkinliği

09.03.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kültür ve sanat programı düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kültür ve sanat programı etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetlerini Dairesi Başkanlığı, Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda yapılan etkinlikte halk oyunları gösterileri sunuldu, resim ve el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergiler açıldı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren konservatuvarın kadın korosu da etkinlikte konser verdi.

Programın sonunda kadınlara günün anısına karanfil takdim edildi.

Kaynak: AA

Van Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kadınlar Günü, Etkinlikler, 8 Mart, Kültür, Güncel, Sanat, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Kadınlar Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

10:30
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
10:23
Mert Müldür’ün nişanlısına Kadınlar Günü’nde kabusu yaşattılar
Mert Müldür'ün nişanlısına Kadınlar Günü'nde kabusu yaşattılar
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
07:11
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 10:42:21. #7.13#
SON DAKİKA: Van'da Kadınlar Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.