Van'da Kar ve Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Van'da Kar ve Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

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Van'da etkili olan kar yağışı ve yoğun sis, yüksek kesimlerde trafiği zorlaştırdı.

11.11.2024 11:22
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Van'da kar ve yoğun sis yüksek kesimlerde etkili oldu

VAN - Van'da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Van'da sabah saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi ve Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğunayazıt ilçesi yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 50 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.

Öte yandan kar yağışı ile birlikte Van'ın doğusunda bulunan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağ ile Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

Kaynak: İHA

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