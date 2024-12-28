Van'da Kar Yağışı 420 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapadı

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Van'da 420 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

VAN - Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 420 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 71, Başkale 88, Çatak 100, Gevaş 13, Gürpınar 112, İpekyolu 20, Muradiye 1, Özalp 3 ve Saray ilçesinde 12 olmak üzere toplam 420 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Belediye karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarına başladı

"Bahçesaray ilçesinde kar yağışı etkili oluyor"

Van-Bahçesaray Yolu'nun 10-42. kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılırken, kar yağışı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Kentte 2 gün önce başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı. Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'a bağlı Arvas Mahallesi'nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Mahalleli, bir taraftan toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye çalışırken, bir taraftan da hayvanlara yem vermek için karlı yollardan geçiyorlar.

"Meteorolojiden kar yağışı, buzlanma, soba zehirlenmesi ve çığ uyarısı"

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar Van'ın güney ilçelerinde ve Hakkari'de yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi beklendiğini duyurdu. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışların öğle saatlerine kadar Van'ın güney ilçelerinde ve Hakkari'de yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Van Gölü hava durumu: çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; rüzgar: batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,75 m; görüş: iyi, yağış anında orta. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının; Van 4, Bitlis 0, Hakkari ve Muş'ta 2 derece olacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışına bağlı yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikle tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, rüzgar üşümesi, karayolu geçitlerinde gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.