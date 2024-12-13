Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 131 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 131 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van\'da Kar Yağışı Nedeniyle 131 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı sonucu kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 cm kar kalınlığı oluştu. 131 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, okullarda eğitim öğretime ara verildi.

13.12.2024 09:48  Güncelleme: 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN'da dün akşam başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 131 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Van'da dün akşam kar yağışı etkili oldu. Kardan dolayı 86 mahalle ve 45 mezraya ulaşım sağlanamazken, kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan kırsal mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Kent merkezinde de kar temizleme çalışması yapıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün için ara verilirken, Van- Bahçesaray karayolu ise kar ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kent merkezinde iş makineleri tarafından belirli noktalara toplanan kar kütleleri kamyonlara yüklenip il dışına taşınıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 131 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi yaralandı Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı
10:48 Suriye’yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
10:29 Suriye’de geçici hükümet, Esad’ın en büyük tutkusuna karşı Halkı uyardılar Suriye'de geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar
09:57 Hakan Fidan ile Blinken, Ankara’da bir araya geldi Hakan Fidan ile Blinken, Ankara'da bir araya geldi
08:46 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:22 Kerem Aktürkoğlu’ndan çekinen biri var Kerem Aktürkoğlu'ndan çekinen biri var
15:17 MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın kızından iddialı paylaşımlar MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar
15:15 Suriye’de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı
15:06 Çanakkale depreminin ardından Naci Görür’den tedirgin eden açıklama Çanakkale depreminin ardından Naci Görür'den tedirgin eden açıklama
14:56 Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli
14:56 Zehra Güneş’in 2 kız kardeşi varmış Zehra Güneş'in 2 kız kardeşi varmış
14:54 Hakan Fidan, Suriye’yi görüşeceği Blinken’a 7 mesaj birden verecek Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek
14:53 Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah’ım ışık Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık
14:52 Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 11:25:01. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 131 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.