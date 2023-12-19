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Van'da kar yağışı nedeniyle kapanan 138 yerleşim yeri yolundan 134'ü açıldı - Son Dakika
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Van'da kar yağışı nedeniyle kapanan 138 yerleşim yeri yolundan 134'ü açıldı

Van'da etkili olan kar yağışı sonucunda 138 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir belediyesine bağlı ekiplerin çalışması sonucu 134 yol yeniden açıldı.

19.12.2023 - 09:12,
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VAN'da kar yağışı nedeniyle kapanan 138 yerleşim yeri yolundan 134'ü, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Van'da 2 gün önce etkili olan kar yağışı sonrası 138 mahalle ve mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, hummalı bir çalışma başlattı. Çalışmalarda 600 personel görev alırken, 370 iş makinesi kullanıldı. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştığı belirtilirken, kapanan yollardan 134'ü yeniden ulaşıma açıldı. Diğer yolları da açmak için çalışmalar sürüyor. (DHA)

Van\'da kar yağışı nedeniyle kapanan 138 yerleşim yeri yolundan 134\'ü açıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van'da kar yağışı nedeniyle kapanan 138 yerleşim yeri yolundan 134'ü açıldı - Son Dakika
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