 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da kar yağışı sonrası Selçuklu Mezarlığı beyaza büründü - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da kar yağışı sonrası Selçuklu Mezarlığı beyaza büründü

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Selçuklu Mezarlığı, etkili kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Van Müzesi başkanlığında yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ünlü olan mezarlık, karla kaplandı. Halime Hatun Kümbeti ve diğer mezar taşları, yaklaşık 50 dönümlük alanda kar örtüsüyle bütünleşti. Mezarlıkta bulunan taşlar ve Artos Dağı'nın karla kaplı manzarası dronlarla görüntülendi.

Van\'da kar yağışı sonrası Selçuklu Mezarlığı beyaza büründü
27.01.2024 - 11:17,
Abone Ol

Van'da etkili olan kar yağışı sonrası Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı beyaza büründü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Müzesi başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmasının yapıldığı mezarlık, karla kaplandı.

Halime Hatun Kümbeti'nin de bulunduğu yaklaşık 50 dönümlük alanda, işleme ve yazılarıyla öne çıkan mezar taşları kar örtüsüyle bütünleşti.

Mezar taşları, Halime Hatun Kümbeti ile Artos Dağı'nın karla kaplı manzarası dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Selçuklu, Gevaş, Van, Kültür, Hava Durumu, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da kar yağışı sonrası Selçuklu Mezarlığı beyaza büründü - Son Dakika


11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma

Son Dakika
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
09:59 Fransa'da şarap üreticilerinden protesto: Binlerce litre şarabı yola döktüler
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 12:04:12. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da kar yağışı sonrası Selçuklu Mezarlığı beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement