Van'da Karda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

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Van'da karda mahsur kalan 3 araç kurtarıldı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde kardan dolayı kayıp şarampole düşen 3 araç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın en güzel izlendiği yerlerden biri olan ve Tuşba ilçesine sınırları içerisinde bulunan Toprakkale Seyirterası, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Akşam saatlerinde kar yağı altında Van'ı seyretmeye giden 3 araç, yolun kaygan olmasından dolayı kayarak şarampole düştüler. Kendi imkanlarıyla çıkamayan sürücüler itfaiye ye haber verdiler. Kısa sürede bölgeye giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu 3 araç ve 23 vatandaşı mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Vatandaş ise kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.