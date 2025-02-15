Van'da Kayyum Atamasına Tepki Gösterildi

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(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından DEM Parti milletvekillerinin de aralarında yer aldığı heyetin Cumhuriyet Caddesi'nde açıklama yapmasına polis izin vermedi.

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'yı Belediye Başkan Vekili olarak atadı.

Kayyum atanması sonrası Cumhuriyet Caddesi'nde açıklama yapmak isteyen aralarında DEM Parti Van Eş Genel Başkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti milletvekilleri ve il/ilçe başkanlarının olduğu heyet, polisler tarafından Sanat Sokağı'nda durduruldu. Heyetin açıklama yapmasına izin verilmezken, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

Caddede bulunan kişiler ise gözaltılara ve açıklamaya izin verilmemesini alkış ve sloganlarla protesto etti.