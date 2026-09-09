Van\'da kırsalda kapı kapı dolaşan jandarma dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendiriyor

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri, "maaş" ve "öğrenci yardımı" vaadiyle dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması amacıyla kapı kapı gezerek vatandaşları bilgilendiriyor.

Kendilerini sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, vatandaşlara "maaş bağlanacağı" ve "öğrencilere yardım yapılacağı" yönünde bilgi vererek para ve kişisel bilgiler istedikleri belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Akbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Akbulak, Otlakbaşı, Esenkoç, Erişen, Kuşçu, Sürüyolu, Doğangün, Dağören, Akçacay, Çakmak ve Sarımehmet mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Evleri tek tek ziyaret ederek vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendiren ekipler, kırsalda hayvancılıkla uğraşan besicilerle ve çobanlarla da görüşerek dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor.

Bilgilendirici broşürler dağıtan, camilerden ve jandarma araçlarından anonslarla da vatandaşlara uyarılarda bulunan ekipler, iş yerleri ve çeşitli noktalara telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması gereken maddeleri içeren afişler astı.

"Birçok insan dolandırıcıların ağından kurtuldu"

Otlakbaşı Mahallesi muhtarı İlhan Akar, AA muhabirine, dolandırıcıların mahallede çok sayıda vatandaşı telefonla aradığını söyledi.

Jandarmaya haber verdiklerini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Ekipler vatandaşların evlerini tek tek gezdi. Çobanlara kadar gittiler. Birlikte anons yaptık. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Geçenlerde 5 kişi dolandırıldı. Şu an herkes bilgi sahibi olmuş. Dolandırıcılar köyümüzün yüzde 90'ını aradı. Jandarmayla birlikte hem anons hem milleti bilgi sahibi yaptık. Jandarmanın uyarılarından sonra bir sıkıntı yaşanmadı."

Mahalle sakinlerinden Ercan Nercil de dolandırıcıların bazı vatandaşları telefonla arayarak IBAN bilgisi istediğini anlattı.

Nercil, "Birkaç kişinin hesabındaki paraları çekmişler. Sağ olsun jandarmamız bu konuda bize bilgi verdi. Biz de onların sayesinde dolandırıcıların ağından kurtulmuş olduk. Jandarmamıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Yıldırım Gencer de "Dolandırıcılar bizi telefonla aradılar. Jandarma ekiplerimiz bilgi verdiği için bunlara itibar etmedik. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Bayram Özaytan, "Jandarma olmasaydı birçok insan dolandırılacaktı. Birçok insan dolandırıcıların ağından kurtuldu." ifadelerini kullandı.