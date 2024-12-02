Van'da Kışın Aşı ve Küpe Çalışmaları - Son Dakika
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Van'da Kışın Aşı ve Küpe Çalışmaları

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Kış şartlarına rağmen Van'da aşı ve küpeleme çalışmaları devam ediyor, çiftçilere bilgilendirme yapılıyor.

02.12.2024 21:56
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Van'da zorlu kış şartlarına rağmen aşı ve küpe çalışmaları sürüyor

VAN - Van'ın İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen kimliklendirme ve aşı çalışmalarını sürdürüyor.

İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaz kış, yağmur çamur demeden kimliklendirme ve aşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıl boyu devam eden çalışmalar kapsamında mahalle mahalle gezerek küçükbaş hayvanların aşı ve küpe çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, ayrıca çiftçilere bilgilendirmelerde de bulunuyor. Yaklaşık 20 bin büyükbaş ve 200 bin küçükbaş hayvan varlığına sahip olan İpekyolu ilçesinde 16 personel hayvan sağlığı çalışmalarını yürütüyor. Zorlu hava şartlarına rağmen mahallelerde kuzu ve buzağıların küpelenerek yetiştiricilerin bakanlık desteklerinden faydalanmasının sağlandığını belirten yetkililer, yıl içinde yaklaşık 10 bin büyükbaş ila 80 bin küçükbaş hayvanın küpelendiğini söylediler.

İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan'ın da yer aldığı aşı ve küpeleme çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan Veteriner Hekim Pınar Eralan, aşılama ve küpeleme çalışmalarının yaz başından yılsonuna kadar devam ettiğini ifade ederek, "Kış şartlarına rağmen bunu yapmaktayız. Çiftçilere bu hizmeti gerek dışarıda gerekse ahır içerisinde yapmaktayız. Bunun yanında değişen destekleme programları hakkında da çiftçilerimize sürekli bir bilgi aktarımı yapıyoruz. Yaz kış demeden hizmeti çiftçinin ayağına götürmeye çalışıyoruz. Tabi zorlandığımız noktalar oluyor. Veteriner hekimler olarak bu konuda zorlanıyoruz ama bunu yaparken çok mutluyuz. Çünkü mesleğimizi severek yapıyoruz. Çiftçilerin mutlu olması ve hayvanların sağlıklı olması, bizi çok mutlu ediyor. Çiftçilerimiz de çok mutlular. Gittiğimizde bizi sevgiyle ve sıcak bir ortamla karşılıyorlar" dedi.

(ATL-MSA-Y)

Van\'da Kışın Aşı ve Küpe Çalışmaları
Kaynak: İHA

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