Van'da Köpekler için Doğal Yaşam Alanı

07.08.2025 11:37
Van'da sahipsiz köpekler için oluşturulan yaşam alanı 2 bin fidanla yeşillendirildi.

Van'da sahipsiz köpeklerin daha iyi ortamda barınmalarını sağlamak ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla oluşturulan doğal yaşam alanı 2 bin fidanla yeşillendirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz köpek sorununun çözülmesi ve hayvanların saldırısı sonucu üzücü olayların yaşanmaması için 2 yıl önce kurduğu yaşam alanında ağaçlandırma çalışması başlattı.

Bu kapsamda Kurubaş Mahallesi'ndeki 256 bin metrekarelik arazide oluşturulan alanda, hayvanların sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşayabilmesi için sedir, sarıçam ve karaçamdan oluşan 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bölgedeki yeşil dokunun artırılması ve çevre duyarlılığının oluşturulmasının hedeflendiği çalışma ile koruma altında tutulan 540 köpeğin de sıcak havada ağaçların gölgesinde serinlemesine imkan sağlandı.

Tekli köpek kulübeleri, yemlik, suluk ve padokların bulunduğu yaşam alanında, 6 ayda yaklaşık 200 köpek sahiplendirildi.

"Ormanlık alana dönüştürmeyi hedefliyoruz"

Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, AA muhabirine, doğal yaşam alanında bakılan hayvanlar için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

İl ve ilçelerden toplanan hayvanların önce hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürüldüğünü ifade eden Saraçer, "Bakımevinde bu hayvanlar kayıt altına alınıyor. Kısırlaştırma ve aşılama işlemlerinin ardından doğal yaşam alanına getiriliyor." dedi.

Alanda 540 hayvanın bulunduğunu dile getiren Saraçer, şöyle devam etti:

"Ağaçlandırma çalışmasının en önemli amacı, bölgede yaşanabilecek erozyon riskinin azaltılmasını sağlamak. Aynı zamanda hayvanlara kaliteli bir yaşam imkanı sunmak için yeşillendirme çalışması yaparak burayı ormanlık alana dönüştürmeyi hedefliyoruz. Hayvanların gerekli bakım, beslenme ve tedavileri veteriner hekimlerimizin gözetiminde personelimiz tarafından yapılmaktadır. Bunun yanında hayvan sahiplendirme çalışmalarımız da devam ediyor. Gönüllü hayvanseverlerle 6 aylık süreçte yaklaşık 200 hayvanı sahiplendirdik."

"Dikilen ağaçlar hayvanları serinletiyor"

Veteriner hekim Mustafa Ensar Ergenç, "Doğal yaşam alanına günlük ziyaretlerimiz oluyor. Yardıma muhtaç ve durumu kötü olan hayvanları alarak bakım merkezimize götürüyoruz. Tedavi ve bakım işlemlerini yaptıktan sonra tekrar buraya getiriyoruz. Alanımız ziyaretçilere açık. Hayvanseverler sık sık ziyaret edip hayvanların yaşadığı ortamı görebiliyorlar." diye konuştu.

Alanı ziyaret eden hayvansever Deniz Oflas da hayvanların sevgiye ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Biz de gönüllü arkadaşlarla burayı ziyaret edip hayvanların suyunu, mamasını ve sağlık durumunu kontrol ediyoruz. Daire başkanımızdan bilgi alıp takibini yapıyoruz. Dikilen fidanlar hayvanları serinletiyor ancak kurumamaları için sulanması gerekiyor. Vatandaşları buraya davet ediyorum."

Kaynak: AA

Van Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, van

