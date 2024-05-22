Van'da 'Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var' projesi kapsamında 178 bin koyun dağıtıldı - Son Dakika
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Van'da 'Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var' projesi kapsamında 178 bin koyun dağıtıldı

Van\'da \'Köyümde yaşamak için bir \'sürü\' nedenim var\' projesi kapsamında 178 bin koyun dağıtıldı

Van Valisi Ozan Balcı, Gürpınar ilçesinde hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan 'Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var' projesini anlattı. Proje kapsamında şu ana kadar 1800 besiciye 178 bin koyun dağıtıldı. Ziraat Bankası ile yapılan protokolle çiftçilere 1 yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli sıfır faizli kredi imkanı sağlanıyor. Proje, koyun verme projesi olmanın yanı sıra meraların ıslahı, hayvan hastalıklarıyla mücadele, sigorta işlemleri ve aşılama gibi hizmetleri de içeriyor. Hedef, koyun varlığını 8 milyona çıkarmak.

22.05.2024 11:57
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Van'da "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi kapsamında şu ana kadar 1800 besiciye 178 bin koyun dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Valisi Ozan Balcı, Gürpınar ilçesi ziyaretinde karşılaştığı çobanla sohbet etti, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesini anlattı.

Projenin başarıyla yürütüldüğünü belirten Balcı, "Ziraat Bankası ile yaptığımız protokolle çiftçilerimize proje kapsamında 1 yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli sıfır faizli kredi imkanı sağlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız da projemizi destekliyor. Şu ana kadar yaklaşık 1800 besiciye 178 bin koyun verdik. Projemiz sadece koyun verme projesi değil, entegre bir proje. Meraların ıslahı var. Van mera varlığı açısından Türkiye'de sayılı illerden birisi. Ayrıca erkek kuzu kesiminin garanti edilmesi, dişi kuzu kesiminin engellenmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele, sigorta işlemleri, aşılama gibi hizmetler de projemiz kapsamında yapılıyor." diye konuştu.

Hedeflerinin koyun varlığını 8 milyona çıkarmak olduğunu ifade eden Balcı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2020 yılını küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı ilan etmesinin ardından en büyük atağı ilimiz yaptı. Valilik olarak çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız. Çok kıymetli veterinerlerimiz, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz var. Onlara da müteşekkirim. Projeyi yürüten bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Küçükbaş hayvancılığı desteklemeye devam ediyoruz. İnşallah çiftçimiz zenginleşecek. Üreticinin her zaman yanındayız, onları seviyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Ziraat Bankası, Sigorta, Balcı, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 'Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var' projesi kapsamında 178 bin koyun dağıtıldı - Son Dakika
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