Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 sikke, 2 yüzük ve 8 obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-17 Ağustos'ta "kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı" suçunu önlemeye yönelik 2 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 4 gümüş sikke, 1 bronz sikke, 2 yüzük, 8 obje, 3 dedektör, kürek ve keser ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Van'da Kültür Varlıkları Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?