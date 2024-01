Van\'da kuraklık ve çölleşme tehlikesi

Van'da son yılların en kurak kışı yaşanıyor

VAN - Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, " Van Gölü Havzası'nın şuanki manzarası bize çok ciddi bir sorun olacağını gösteriyor" dedi.

Dünyada ve Türkiye son dönemlerde, kuraklıkta artış olduğu görülürken, Van'da da son yıllarda kuraklık ve çölleşme gibi tehlikelerden en fazla etkilenen illerin başında geliyor. Aşırı kuraklık seviyesine ulaşan kentte, çölleşmeye doğru gidiyor.

"Sarımemet Barajı geçmiş yıllara göre su seviyesi çok çok düşük"

Van Gölü havzasının kapalı bir havza olduğunu ifade eden Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Her zaman dile getirdiğimiz gibi kendi yağında kavrulan bir havza. Bizim bölge olarak en büyük sorunlarımızdan birisi yağışa fazla ihtiyaç olmadığımız dönemde yağış miktarımız kısmen fazla olması. Yaz mevsimi geldiğinde suya ihtiyacın had safhada olduğu dönemde maalesef suyumuz az oluyor. Şuanda ocak ayı içerisindeyiz her hangi bir tarımsal sulama yok, Van Gölü'ndeki inci kefallerinin göçü yok. Kuraklığın etkisini bugünlerde bu yüzden dolayı çok fazla hissetmiyoruz. Fakat önümüzdeki yaz mevsimi geldiği zaman bu havzaya düşen her bir tane kar yağışına şiddetle ihtiyacımız olacak. Yaz ayında barajlarda biriken su, hayati bir öneme sahip oluyor. Çünkü yaz ayında tarımsal sulamayla beraber artan su ihtiyacı diğer taraftan Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri için suya ihtiyaç oluyor. Şuan da barajlardaki su seviyesi geçmiş yıllara göre çok çok düşük. Şuanda hemen İran sınırındaki Sarımemet Barajı önündeyiz. Şehir merkezinin kuzeyinden göle dökülen Karasu Çayını besleyen bir baraj. Sarımemet Barajı geçmiş yıllara göre su seviyesi çok çok düşük. Ocak ayındayız. Şu anda barajın etrafı tamamen karla örtülü olması lazım. Ama çok cılız bir kar örtüsü var ve alanın büyük bir kısmı karla kaplı değil" dedi.

"Ocak ve Şubat ayı kar yağışı açısından bizim için çok önemli"

Ocak ve Şubat ayı kendileri için hayati bir öneme sahip olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Eğer Ocak ve Şubat ayında havza büyük bir miktarda kar yağışı olmazsa barajlara su sağlayan önemli bir kaynaktan yoksun kalacak. Dolayısıyla önümüzdeki Ocak ve Şubat ayı aslında bizim Haziran ayından itibaren ortaya çıkacak olan su ihtiyacımızın karşılanmasında hayati bir öneme sahip. Umut ediyoruz ki önümüzdeki Ocak ve Şubat ayında havza bol kar yağışı alır. Yaz mevsimini daha geç karşılarız ve hava soğuk gider. Eğer hava erken ısınırsa önümüzdeki özellikle Haziran ayından itibaren çok ciddi bir kuraklık bizi bekliyor" diye konuştu.

"Bölgede 20 bin insan inci kafalinden geçimini sağlıyor"

Akarsular dünyanın her yerinde önemli olduğunun altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Söz konusu Van Gölü Havzası olduğunda bu önem yüz kat daha artıyor. Çünkü buradaki akarsular tarımsal sulamanın yanında Van Gölü'nden üremek için derelere giden inci kefallerinin üreme habitatını oluşturuyor. Bölgede 20 bin insan inci kafalinden geçimini sağlıyor. Dolayısıyla akarsularda eğer yeterli miktarda su olursa inci kefalleri üremelerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirir. Şuandaki manzara bize çok ciddi bir sorun olacağını gösteriyor. Ümit ediyoruz ki havza bol kar yağışı alır ve barajlarımız biraz daha dolar" şeklinde konuştu.