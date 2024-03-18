Van'da Kurubaş ve Güzeldere Geçidi'nde sis etkili oldu
VAN - Van'da 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sis etkili olurken, Bahçesaray- Hizan yoluna çığ düştü.
Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti.
"Bahçesaray-Hizan yoluna çığ düştü"
22 Aralık 2023 tarihinde Van-Bahçesaray karayoluna çığ düşmesi sonucu yol yaklaşık 2 aydır ulaşıma kapalı. Yolun kapalı olmasından dolayı Bahçesaray halkı 250 kilometre mesafesi olan Bitlis'in Hizan ilçesi güzergahını kullanarak Van'a gidip geliyor. Dün akşamdan buyana etkili olan kar yağışı ile birlikte
Bahçesaray-Hizan yoluna çığ düştü. Çığ anı bölgede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçildi. Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını devam ettiriyor.
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AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Yenikent Mahallesi'nde semt pazarını ziyaret etti. Esnaf, Odunpazarı Belediyesinden 71 Evler Mahallesi'nde semt pazarı yerine kapalı pazar alanı istediklerini ancak ısrarla Belediye Başkanı Kazım Kurt'un semt pazarı kurduğunu belirtti. Pazarcı esnafı, 100. Yıl Kültür Merkezi'nin arkasına yapılan pazar yerinin kendilerine sorulmadan belediye tarafından kültür merkezinin çevresinde yapıldığını ve son 4 yılda pazar yeri devirlerine izin verilmemesinin kasıtlı bir karar olduğu görüşünü savundu. Pazarcı esnafının sorunlarını dinleyen Alp, sıkıntıları çok iyi bildiklerini ve çözüm için 1 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Alp, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Tüm mahallelerimizde sıkıntılar aynı, nereye, hangi pazara gitsek pazarcımızın isyanı Odunpazarı Belediyesinin yapmış olduğu haksiz uygulamalar. 31 Mart'tan sonra sorunları bilerek, pazarcı esnafımızı dinleyerek, öncelikle hak kayıplarını ortadan kaldırarak işe başlayacağız. Odunpazarı halkı ve pazarcı esnafı, sokaklara ve açık alanlara kurulan pazar yerlerinden daha fazlasını hak ediyor. Kapalı pazar yerleri yaparak ham vatandaşımızı hem esnafımızı mutlu edeceğiz. Yazın ve kışın koşullarına uygun, düzenli, çöp ve koku sorunu yaşatmadan rahat ve konforlu bir ortam sunacağız. Odunpazarı halkı ve esnafı bu hizmeti hak ediyor. Çalışmak için geliyorum ve çok çalışacağım.' Pazaryeri devirlerine de değinen Alp, 'Ekmek parasının peşinde olan pazarcı esnafımızın devrilerinin açılmaması yanlış bir tutumdur ve kimsenin keyfi davranışlarla başkalarının ekmeği ile oynama hakkı yoktur. Göreve geldiğim ilk gün pazar yeri devirleri ile ilgili sıkıntıyı çözeceğime ve devirlerin önünü açacağıma söz veriyorum.' ifadesini kullandı.
Çanakkale'de göğüs göğüse çarpışarak canlarını feda eden Mehmetçik ile İtilaf Devletleri askerlerinin muharebelerden kalan eşyaları ve savaş malzemeleri, Gelibolu Yarımadası'ndaki müzelerde sergilenerek geleceğe taşınıyor.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Şirinevler Mahallesi'nde ziyaret ettiği pazarda esnaf ve müşterilerin sorunlarını dinledi. Bülbül, ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğünü ve ikinci el kıyafetlere rağbet etmek zorunda kaldıklarını belirtti. Bülbül, iktidara seslenerek halkın yaşadığı çileyi görmelerini ve saraylarında oturarak gerçekleri göz ardı etmelerinin sonunun geleceğini söyledi.
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