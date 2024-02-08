Van\'da lokanta işletmecisi hayvanlar için ekmek biriktiriyor

Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinin sanayi sitesinde lokanta işletmeciliği yapan Cahit Atmaca(61), müşterileri için masaya bıraktığı ancak tüketilmeyen ekmekleri biriktirip, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta sorun yaşayan hayvanlar için kırsal alanlara bırakıyor.

İlçede 43 yıldır lokanta işleten 5 çocuk babası Atmaca, her yıl kış aylarında yaptığı gibi yine yaban ve sokakta yaşayan hayvanları unutmadı. Atmaca, lokantasına gelen müşterileri için masaya bıraktığı ancak tüketilmeyen ekmek ve yemek atıklarını kova ve poşetlerde biriktirip, kırsal alanlara götürüyor. Atmaca, yaban ve sokakta yaşayan hayvanların soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Hayvanların bu mevsimde hepimizin desteğine ihtiyacı var. Bu yıl kar yağışı oldukça fazla. Kar yağışı çok olduğu için sokakta yaşayan hayvanlar yem bulmakta zorlanıyor. Ben de işletmeciliğini yaptığı lokantamda, müşterilerimiz için bıraktığım ancak tüketilmeyen ekmek ve yemek atıklarını onlar için biriktiriyorum. Daha sonra da rahat ulaşabilecekleri alanlara bırakıyorum" dedi. (DHA)