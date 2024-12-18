Van'da LPG Patlaması: Baba ve Oğul Taburcu Oldu

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Van'da LPG tankı montajı sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan baba ve oğlu, 2,5 ay süren tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Van Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde LPG tankı montajı sırasında 5 Ekim'de yaşanan patlamada 49 yaşındaki Mehmet Refik Altunlu, 12 yaşındaki oğlu Muhammed Üveys ile ağır yaralandı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlunun vücutlarında üçüncü derece yanık oluştuğu tespit edildi.

Baba ve oğlu, hastanenin yanık merkezinde 2,5 ay süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.

"Çok zorlu ve ağır tedavi sürecinden geçtik"

Taburcu işlemleri yapılan baba Altunlu, gazetecilere, patlamanın ardından hastaneye götürülürken bilincinin kapalı olduğunu belirterek, vücudunun büyük oranda yandığını söyledi.

Altunlu, "Çok zorlu ve ağır tedavi sürecinden geçtik. Vücudumun neredeyse yüzde 60'ı yanmıştı. Sırtım, ayaklarım, ellerim, yüzüm ve saçlarım dahi yanmıştı. Bir bardak suyu bile yardım almadan içemiyordum, lavaboya tek başıma gidemiyordum. Şu an Allah'a binlerce kere şükrediyorum; yürüyebiliyorum ve elimi kullanmaya başladım. Oğlumla 20'nin üzerinde ameliyat geçirdik. Doktorlarımız ve hemşirelerimizin emekleri sayesinde bu süreci iyi atlattık." dedi.

Oğlu Muhammed Üveys Altunlu da patlamanın yaşandığı gün babasının iş yerine para almak için gittiğini anlatarak, "Dükkana girdim ve patlama oldu. Yanık merkezine getirildim. Zorlu süreç geçirdik. Doktorların ve hemşirelerin emekleri sayesinde iyileştim." ifadelerini kullandı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Özalp ise baba ve oğlunun merkeze getirildiklerinde genel durumlarının oldukça ağır olduğunu, vücutlarında üçüncü derece yanık bulunduğunu kaydetti.

Özalp, "Hastalarımızın günaşırı yapılan ameliyatlarla yaralarını toparlamaya çalıştık. 20'den fazla ameliyat gerçekleştirdik. Sonrasında deri kaybı olan bölgelere hastalarımızın vücudundaki sağlam dokulardan nakil yaptık. Bugün ise onları taburcu etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"Merkez, çevre iller dışında diğer bölgelere de hizmet veriyor"

Yanık Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Ali Rıza Karayıl da hastaların ilk geldiklerinde hayati tehlikelerinin bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Tedavileri uzun ve zorlu süreç oldu. Yaklaşık iki ay boyunca hastalarımızın günlük yara bakımları ve pansumanları yapıldı. Günaşırı ameliyatlarını gerçekleştirdik. Her iki hastamız, toplamda 20'den fazla ameliyat geçirdi. Bugün artık onları evlerine uğurluyoruz."

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise yanık merkezlerinin hastaneler için önemine işaret ederek, burada da söz konusu alanda başarılı ameliyatlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sarıkaya, yanık merkezindeki doktorların ve hemşirelerin profesyonel şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, merkezin çevre iller dışında diğer bölgelere de hizmet verdiğini kaydetti.

Sundukları tedavi hizmetiyle ilgili memnuniyet oranının yüksek olduğunu vurgulayan Sarıkaya, tüm sağlık personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.