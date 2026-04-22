Van\'da Modern Spor Tesisi İnşaatı Tamamlanıyor

Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Valilik iş birliğinde yapımına başlanan spor tesisinin inşaatı yüzde 75 seviyesine ulaştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'un kullanımına sunulması planlanan tesis, Tuşba ilçesinde 3 bin 152 metrekarelik alanda inşa ediliyor.

Fitness salonu, soyunma odaları, masaj odaları, sauna ve şok havuzu, malzeme odaları, restoran, futbolcular için yatak odaları, idari birimler, toplantı salonları, basın toplantı odası ile antrenör ve hakem odalarının yer aldığı tesisin, kulübün altyapı çalışmalarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Uluslararası standartlarda 3 antrenman sahasının da yer aldığı tesis, sporcuların yıl boyunca özellikle kış aylarında konforlu şekilde antrenman yapma imkanına kavuşacak.

"Van'a modern ve donanımlı bir spor tesisi kazandıracağız"

Tesise giderek incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkmenoğlu, futbol camiasında saygın bir konuma sahip Vanspor'un, 1974'ten bu yana kentin önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

İmaj Altyapı Vanspor'un Trendyol 1. Lig'de mücadele ettiğini belirten Türkmenoğlu, takımın tüm Vanlıların ve Türkiye'nin farklı illerinde yaşayanların ortak değeri olduğunu ifade etti.

Mevcut tesislerin uzun yıllar boyunca takıma hizmet ettiğini ancak zamanla yıprandığını ifade eden Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Valiliğimiz iş birliğinde tesisin yenilenmesi projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında FIFA standartlarına uygun 3 futbol sahasının yer aldığı modern bir spor kompleksi inşa ediliyor. Tesis, 1097 metrekare taban alanına sahip olup toplamda yaklaşık 3 bin 200 metrekare kullanım alanı sunmaktadır. İdari bina içerisinde sauna, masaj odaları, dinlenme alanları, yatakhaneler ve yemekhane gibi sosyal donatılar yer alıyor. Tesis modern ve çok yönlü bir yapıya sahip. Şu an projenin yüzde 75'i tamamlandı. Çalışmaların bir bölümü Valiliğimiz tarafından yürütülürken, kalan kısmının Spor Toto tarafından tamamlanması planlanmaktadır. Van'a modern ve donanımlı bir spor tesisi kazandıracağız."

Kentteki tüm sportif faaliyetlere destek olmayı amaçladıklarını dile getiren Türkmenoğlu, "Spor okulları, atletizm salonları, yüzme havuzları ve kapalı spor salonları gibi yatırımları da hayata geçiriyoruz. Gençlerimizi her alanda destekliyoruz. Futbol branşında faaliyet gösteren sporcular için altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yakın zamanda açılışını yapmayı planladığımız tesisin, başta Vanspor olmak üzere tüm takımlarımıza katkı sunacağına, kulübün büyümesine, gelişmesine ve hedeflerine ulaşmasına önemli destek sağlayacağına inanıyoruz. Aynı zamanda altyapıdan yeni sporcuların yetişmesine de katkı sağlayacaktır." diye konuştu.