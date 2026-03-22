Van\'da Nevruz Kutlaması

Van'da DEM Parti tarafından nevruz etkinliği düzenlendi.

Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Etkinliğe katılanlar, oluşturulan güvenlik noktalarından alana alındı.

Nevruz ateşinin yakıldığı, müzik eşliğinde halayların çekildiği etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Orta Doğu'nun adeta bir yangın yerine döndüğünü, neredeyse her Orta Doğu ülkesinin başkentine bombalar yağdığını söyledi.

Demokrasinin ve özgürlüklerin olmadığı ülkelerde huzurun da olmadığını belirten Bakırhan, demokratik ilkeleri benimsemeyen ülkelerin hegemonik ve emperyal güçlerin müdahalelerine zemin hazırladığını ifade etti.

İran'ın hegemonik ve emperyalist güçlerin müdahalesine maruz kaldığını dile getiren Bakırhan, "İran'daki savaşa ilişkin tavrımız nettir. Ne emperyalist müdahaleyi ne de baskıcı, idam sehpası kuran molla rejimini destekliyoruz. Kürtlerin, kadınların ve gençlerin oradaki onurlu mücadelesini destekliyoruz. İran'ın çıkış yolu ise kimliklerin özgür olduğu bir yaşama geçmektedir. Çözüm, Kürtlerin, Beluçların, Azerilerin ve diğer halkların yönetim ve kimlik haklarının tanınmasıdır. İran'ın tek çıkış yolu budur." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakırhan, şunları kaydetti:"

"Bu süreç 86 milyonun tamamı içindir. Demokrasi sadece Kürtler için değil, Türkiye'de yaşayan herkes içindir. Herkes müsterih olsun. Bu süreç Türkiye'yi bölen bir süreç değil aksine birleştiren, kardeşleştiren, eşitleştiren bir süreç olacaktır. Onun için Karadenizlinin, Trakyalının, Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşlarımızın bu sürece katkı sunmasını istiyoruz. Farklılıklarımız olabilir ama kaderimizin belirlendiği bu süreçte hiçbir Kürt partisi, hiçbir Kürt kurumu birlikten kaçmamalıdır."

Etkinliğe DEM Parti'nin bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.