Van\'da Nevruz Kutlaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti, Van'da düzenlediği nevruz etkinliğinde Orta Doğu'daki krizlere dikkat çekti.

Van'da DEM Parti tarafından nevruz etkinliği düzenlendi.

Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Etkinliğe katılanlar, oluşturulan güvenlik noktalarından alana alındı.

Nevruz ateşinin yakıldığı, müzik eşliğinde halayların çekildiği etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Orta Doğu'nun adeta bir yangın yerine döndüğünü, neredeyse her Orta Doğu ülkesinin başkentine bombalar yağdığını söyledi.

Demokrasinin ve özgürlüklerin olmadığı ülkelerde huzurun da olmadığını belirten Bakırhan, demokratik ilkeleri benimsemeyen ülkelerin hegemonik ve emperyal güçlerin müdahalelerine zemin hazırladığını ifade etti.

İran'ın hegemonik ve emperyalist güçlerin müdahalesine maruz kaldığını dile getiren Bakırhan, "İran'daki savaşa ilişkin tavrımız nettir. Ne emperyalist müdahaleyi ne de baskıcı, idam sehpası kuran molla rejimini destekliyoruz. Kürtlerin, kadınların ve gençlerin oradaki onurlu mücadelesini destekliyoruz. İran'ın çıkış yolu ise kimliklerin özgür olduğu bir yaşama geçmektedir. Çözüm, Kürtlerin, Beluçların, Azerilerin ve diğer halkların yönetim ve kimlik haklarının tanınmasıdır. İran'ın tek çıkış yolu budur." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakırhan, şunları kaydetti:"

"Bu süreç 86 milyonun tamamı içindir. Demokrasi sadece Kürtler için değil, Türkiye'de yaşayan herkes içindir. Herkes müsterih olsun. Bu süreç Türkiye'yi bölen bir süreç değil aksine birleştiren, kardeşleştiren, eşitleştiren bir süreç olacaktır. Onun için Karadenizlinin, Trakyalının, Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşlarımızın bu sürece katkı sunmasını istiyoruz. Farklılıklarımız olabilir ama kaderimizin belirlendiği bu süreçte hiçbir Kürt partisi, hiçbir Kürt kurumu birlikten kaçmamalıdır."

Etkinliğe DEM Parti'nin bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Tuncer Bakırhan, Yerel Haberler, Van Kalesi, Orta Doğu, Demokrasi, DEM Parti, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Van, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Otobüste mide bulandılar anlar Yolcu saniye saniye kaydetti Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
16:07
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL...
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
16:03
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
14:52
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesi de gözaltında Suçlama hayli vahim
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim
14:50
Fatih’te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
Fatih'te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 17:05:46. #7.12#
SON DAKİKA: Van'da Nevruz Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.