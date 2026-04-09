Van'da Nisan Karı: 11 Yerleşim Yeri Kapandı

Van'da nisan karı; 11 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)

Erciş ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede ilçe merkezini beyaza bürüdü. Vatandaşlarda nisan ayında güne kar sürpriziyle başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklıklarının da düştüğü bölgede, yağmur ve kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği belirtildi.