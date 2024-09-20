Van\'da Nöroşirürji Eğitimi Başladı

Güncel

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği ile Türk Nöroşirürji Derneğince düzenlenen "Tümörler ve Epilepsi Cerrahisi" eğitim kursu başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen ve üç gün sürecek kursta 180 beyin cerrahı, mesleki deneyimlerini paylaşacak.

Programın açılışında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, önemli bir programa ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezini bir beyin hastalıkları kompleksi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Ülkemizin saygın beyin cerrahlarını ilimizde misafir ediyoruz. 180 bilim insanı burada. Programın üniversitemiz ev sahipliğinde yapılması bizi ayrıca mutlu etti. Tıp merkezimizde de çok başarılı ameliyatlar yapılıyor. Daha önce hastalar, Ankara ve İstanbul'a gitmek zorunda kalıyordu. Daha nitelikli ve risksiz beyin ameliyatlarını yapabilmek için video kayıt ve robotik hafıza sistemine sahip olma özelliği taşıyan 4K robotik mikroskobunu üniversite hastanemize kazandırdık. Cerrahlarımız bu mikroskopla bölgede yapılamayan ameliyatları daha konforlu ve rahat bir şekilde yapıyor."

Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Hakan Emmez ise "Düzenlediğimiz kurslar giderek daha anlamlı hale geldi. Uzman öğrenci sayımız artıyor. Bu tür toplantıları olabildiğince artırmaya, pratik olmasa da teorik bilgilerle donanımlarını artırmaya çalışıyoruz. Geleceğimiz olan gençleri en iyi şekilde mezun etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Aycan da üç gün sürecek etkinliğe faklı şehirlerinden 180 cerrahın katıldığını ifade etti.

Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı Volkan Etuş'un sunum yaptığı programa, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya ve Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman katıldı.