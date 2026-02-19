Van'da Öğrencilere Dolandırıcılık Semineri - Son Dakika
Son Dakika

Van'da Öğrencilere Dolandırıcılık Semineri

Van\'da Öğrencilere Dolandırıcılık Semineri
19.02.2026 11:39
Cumhuriyet Başsavcılığı, YYÜ ve Emniyet işbirliğiyle dolandırıcılık konulu seminer düzenlendi.

Van'da Cumhuriyet Başsavcılığı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve Van Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen seminerde üniversite öğrencileri, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.

Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, son yıllarda dijitalleşmenin artmasıyla bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda ciddi oranda artış yaşandığını söyledi.

Cumhuriyet başsavcılıklarının görevinin bir suçun ortaya çıkmasının ardından başladığını belirten Kara, delillerin toplanarak failin tespit edilip kamu davası açıldığını ifade etti.

Suç oluşmadan önce gençleri bilinçlendirmenin önemine dikkati çeken Kara, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin bir suça karışmadan üniversiteden hükümlü olarak değil, öğrenci olarak mezun olarak ayrılmalarını sağlamak amacıyla bu programı düzenledik. Son yıllarda özellikle üniversite öğrencilerimizin aracı veya maşa olarak kullanılmasına yönelik faaliyetler çok arttı. Bu durum bizi derinden üzüyor. Ülkenin teminatı ve geleceği olan öğrencilerimiz, dört yıl sonra mahkumiyet belgeleriyle üniversiteden ayrılabiliyor. Bu vakalar sayıca artmaya başladı. Sadece IBAN kullandırma değil, son dönemde yasa dışı bahis olayları da ciddi şekilde arttı. Bu durum genç yaştaki insanlara da sirayet ediyor ve beraberinde birçok suçu getiriyor."

Uyuşturucu, müstehcenlik suçlarının da gençler arasında yayıldığını vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin sadece geleceğe dair hayaller kurmasını istiyoruz. Üniversite öğrencisi olup 200 yıl hapis cezası alan var. Hayatı mahvoluyor. Belki de 20 yılın üzerinde cezaevinde kalacak. 20 yıl çok uzun bir süre. 20 yıl geriye gidin. Şu an 19-20 yaşlarındasınız. Doğdunuz, bu yaşa geldiniz ve bu yaşa kadar ceza infaz kurumunda olduğunuzu düşünün. Oralar öyle rahat yerler değil. Sebebi ise kazanacağı 3-5 bin lira. Ananız, babanız yemez içmez, size yedirir içirir, giymez, size giydirir. 3-5 bin lira için hayatlarınızı karartmayın. Öğrencilerimizi bilgilendirmede bize destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum."

Sunumların yapılması ve soru-cevap bölümüyle sona eren programa, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sami Kılıç, Van YYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemil Göya ile Prof. Dr. Aydın Görmez, Cumhuriyet savcısı Asya Aşır Peker, akademisyenler ve polisler katıldı.

Kaynak: AA

