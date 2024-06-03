Van'da operasyonlar sonucunda 364 kişi gözaltına alındı, 29'u tutuklandı - Son Dakika
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Van'da operasyonlar sonucunda 364 kişi gözaltına alındı, 29'u tutuklandı

Van\'da operasyonlar sonucunda 364 kişi gözaltına alındı, 29\'u tutuklandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 364 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Operasyonlar sonucunda 29 kişi tutuklandı. Operasyonlarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, tüfek, 57 fişek, bıçak, motosiklet, 550 paket kaçak sigara, 250 kilogram avlanması yasak inci kefali ele geçirildi.

03.06.2024 11:36
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 364 kişi gözaltına alındı, 29'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 364 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında toplamda 87 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29'u tutuklandı.

Operasyonlarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, tüfek, 57 fişek, bıçak, motosiklet, 550 paket kaçak sigara, 250 kilogram avlanması yasak inci kefali ele geçirildi.

Kaynak: AA

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