Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.
Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Van'da Otobüs Devrildi: 28 Yaralı - Son Dakika
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