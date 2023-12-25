Van\'da PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 18-24 Aralık'ta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 3 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.