Van'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 30 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 30 zanlı gözaltına alındı

Van\'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 30 zanlı gözaltına alındı

Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 30 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. 12-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı ve gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

19.02.2024 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 30 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce 12-18 Şubat'ta terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Van, PKK, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 30 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:40:41. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da PKK/KCK soruşturması kapsamında 30 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement