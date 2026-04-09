Van'da Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Van'da Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı

Van\'da Polis Teşkilatı\'nın 181. Yılı Kutlandı
09.04.2026 22:45
İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, 181. yıl dönümü kapsamında '65 Karede Van Emniyeti' sergisini açtı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Anadolu Ajansı (AA) ve Van Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında "65 Karede Van Emniyeti" adlı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, programları kapsamında Van Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve birim amirleri tarafından karşılanan Yiğitbaşı, AA ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında "65 Karede Van Emniyeti" adlı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Yiğitbaşı, AA Kıdemli Foto Muhabiri Özkan Bilgin'in çektiği Emniyet Müdürlüğü birimlerinin çalışmalarını içeren fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında AA Van Bölge Müdürü Cemal Aşan ve Bilgin'den bilgi alan Yiğitbaşı, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu söyledi.

Sergide Van'ın plaka numarasının simgesi olarak 65 fotoğrafın yer almasının sergiye ayrı bir anlam kattığını belirten Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Gururumuz Polis Teşkilatı'nın 181. yıl dönümünde sizlerle beraber Van'da sergi açılışına katılmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Çok değerli Anadolu Ajansı'nın foto muhabiri Özkan Bilgin'in objektifinden çıkan fotoğraflar hem kahraman teşkilatımızın çalışmalarını gösteriyor hem de çok kıymetli Anadolu Ajansı'nın teşkilatımıza bakışını, bize unutulmaz karelerini gösteriyor. Sergimiz, diğer illere vesile olması dileğiyle hayırlı olsun."

Emniyet Müdürü Murat Mutlu da Anadolu Ajansı çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Sergi açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, Emniyet Müdürlüğü personeli ve AA muhabirleri katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı - Son Dakika

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
