Van'da sağanak ulaşımı aksattı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu - Son Dakika
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Van'da sağanak ulaşımı aksattı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

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Van'da gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak, kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu bölgelerde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı, belediye ekipleri su birikintilerinde çalışma yürüttü.

Van'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren yağış nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, yağış nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

Belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu güzergahlarda çalışma yürüttü.

Kaynak: AA
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