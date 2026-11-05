Van'da sağanak ulaşımı aksattı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Van'da sağanak ulaşımı aksattı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'da gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak, kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu bölgelerde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı, belediye ekipleri su birikintilerinde çalışma yürüttü.
Van'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren yağış nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, yağış nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.
Belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu güzergahlarda çalışma yürüttü.
Kaynak: AA
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