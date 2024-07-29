Van'da sağanak yağmur arı kovanlarını vurdu - Son Dakika
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Van'da sağanak yağmur arı kovanlarını vurdu

Van'ın Özalp ve Muradiye ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur, arı kovanlarına zarar verdi. Yağmur sonucunda Sermemet Barajı etrafında bulunan kovanlar su altında kaldı. Can kaybı olmaması sevindirici olsa da, kovanlar zarar gördü.

29.07.2024 21:47
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Van'da sağanak yağmur arı kovanlarını vurdu

VAN - Van'ın Özalp ve Muradiye ilçesi kırsalında etkili olan sağanak yağmur arı kovanlarına zarara verdi.

Dün öğleden sonra aniden bastıran yağmur, Muradiye ile Özalp ilçeleri kırsalında etkili oldu. Etkili olan yağmurdan dolayı Muradiye ve Özalp ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sermemet Barajı etrafında bulunan arı kovanlarına zarar verdi. Şanlıurfa'dan Van'a gelen Mahmut Sürücü isimli vatandaş, "Bu gün bayağı bir yağmur yağdı. yaklaşık 30-40 kovanımız su altında kaldı. Allah'a şükür can kaybı ve bir sıkıntımız yok. takdiri İlahi ne yapabiliriz. cana geleceğine mala gelsin. Kovanlarımız zarar gördü ama arılarımızda bir sıkıntı yok" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van'da sağanak yağmur arı kovanlarını vurdu - Son Dakika

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